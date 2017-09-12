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Промес стал автором лучшего гола 9-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесФото: «Советский спорт». Александр Мельников

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 9-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Спартака» Квинси Промес.

За его гол в ворота «Рубина» проголосовали 26,2% читателей. Второе место занял полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин, за его гол в ворота «Анжи» отдали свои голоса 12,1% читателей. Третье место с отставанием всего в 8 голосов занял хавбек «Ахмата» Раванелли, забивший гол в ворота «Локомотива», – 11,5%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.

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