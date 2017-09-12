Промес стал автором лучшего гола 9-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 9-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Спартака» Квинси Промес.

За его гол в ворота «Рубина» проголосовали 26,2% читателей. Второе место занял полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин, за его гол в ворота «Анжи» отдали свои голоса 12,1% читателей. Третье место с отставанием всего в 8 голосов занял хавбек «Ахмата» Раванелли, забивший гол в ворота «Локомотива», – 11,5%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.