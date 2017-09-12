Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия72 : 84Испания
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Карабах
Хоккей  Ак Барс1 : 1Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Рома- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Читатели «Советского спорта» считают, что ЦСКА проиграет «Бенфике» в ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет московский ЦСКА против «Бенфики» в матче первого тура Лиги чемпионов.

Всего в голосовании приняло участие 3607 человек, большинство из них, а это 1691 человек (46,9%) считают, что ЦСКА потерпит поражение в 1-2 мяча, в победу армейцев с такой же разницей мячей верят 692 человека (19,2%).

361 человек (10%) верит в победу «Бенфики» с крупным счетом. В то, что московский клуб может одержать крупную победу проголосовало 77 человек.

559 (15,5%) участников голосования не исключают, что встреча завершился результативной ничьей, а 227 (6,3%) человек посчитало, что мячей в матче забито не будет.

Напомним, матч состоится сегодня, 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Как завершится матч «Бенфика» – ЦСКА?

Матч

Бенфика - ЦСКА

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига чемпионов. 1-й тур. «Бенфика» примет ЦСКА, «Барселона» сыграет с «Ювентусом» и другие матчиРезультаты матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.26-й розыгрыш Лиги чемпионов: факты, цифры и интриги26-й розыгрыш Лиги чемпионов: факты, цифры и интригиГотовимся и предвосхищаем долгожданный старт Лиги чемпионов УЕФАФред: У «Наполи» очень быстрые футболисты, но эти компоненты присущи и «Шахтеру»Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред Родригес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Наполи» (13 сентября) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Валерий Кечинов: «Марибор» – «Спартак»? Кто забьет первый гол, тот и выиграетВалерий Кечинов: «Марибор» – «Спартак»? Кто забьет первый гол, тот и выиграетШестикратный чемпион России в составе «Спартака» поделился своими ожиданиями от матча красно-белых в Мариборе.Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию перед матчем с дортмундской «Боруссией».
Футбол
Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)
Футбол
Сергей Степашин: Первый матч на стадионе «Динамо» после реконструкции проведет сборная России
Футбол
«Бенфика» разгромила ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Референдум о независимости Каталонии никак не повлияет на клуб
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости