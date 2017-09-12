Читатели «Советского спорта» считают, что ЦСКА проиграет «Бенфике» в ЛЧ

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет московский ЦСКА против «Бенфики» в матче первого тура Лиги чемпионов.

Всего в голосовании приняло участие 3607 человек, большинство из них, а это 1691 человек (46,9%) считают, что ЦСКА потерпит поражение в 1-2 мяча, в победу армейцев с такой же разницей мячей верят 692 человека (19,2%).

361 человек (10%) верит в победу «Бенфики» с крупным счетом. В то, что московский клуб может одержать крупную победу проголосовало 77 человек.

559 (15,5%) участников голосования не исключают, что встреча завершился результативной ничьей, а 227 (6,3%) человек посчитало, что мячей в матче забито не будет.

Напомним, матч состоится сегодня, 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.