Сборная Испании обыграла Германию и вышла в полуфинал Евробаскета

Сборная Испании вышла в полуфинал Евробаскета-2017 после победы над Германией (84:72) в матче 1/4 финала.

Самым результативным в составе испанцев стал центровой Марк Газоль, набравший 28 очков.

В составе немецкой сборной больше всех очков набрал разыгрывающий Деннис Шредер (27).

В полуфинале Испания встретится с победителем матча между командами Словении и Латвии, который состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.

Напомним, что сборная России в 1/4 финала в среду, 13 сентября, сыграет с командой Греции. В тот же день еще одну путевку в полуфинал турнира между собой разыграют сборные Италии и Сербии.

Стамбул (Турция)

Евробаскет-2017

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