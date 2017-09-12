Сборная Испании обыграла Германию и вышла в полуфинал Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Испании вышла в полуфинал Евробаскета-2017 после победы над Германией (84:72) в матче 1/4 финала.
Самым результативным в составе испанцев стал центровой Марк Газоль, набравший 28 очков.
В составе немецкой сборной больше всех очков набрал разыгрывающий Деннис Шредер (27).
В полуфинале Испания встретится с победителем матча между командами Словении и Латвии, который состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.
Напомним, что сборная России в 1/4 финала в среду, 13 сентября, сыграет с командой Греции. В тот же день еще одну путевку в полуфинал турнира между собой разыграют сборные Италии и Сербии.
Стамбул (Турция)
Евробаскет-2017
Мужчины
Плей-офф
1/4 финала
Матч
Место и дата
12 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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