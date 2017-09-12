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«Бенфика» – ЦСКА: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА и «Бенфика» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Чалов, Натхо, Жамалетдинов, Кучаев.

«Бенфика»: Варела, Алмейда, Луизао, Лопес, Гримальдо, Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Живкович, Жонас, Сеферович.

Напомним, матч «Бенфика» – ЦСКА начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Бенфика - ЦСКА - 0:0

1-й тайм

Состав

Бенфика: Варела, Лопес, Алмейда, Луизао, Гримальдо, Аугусту, Живкович, Жонас, Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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