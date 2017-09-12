«Бенфика» – ЦСКА: Стартовые составы
ЦСКА и «Бенфика» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев,
Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин,
Дзагоев, Оланаре, Витиньо.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Чалов, Натхо, Жамалетдинов, Кучаев.
«Бенфика»: Варела, Алмейда, Луизао, Лопес, Гримальдо, Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Живкович, Жонас, Сеферович.
Напомним, матч «Бенфика» – ЦСКА начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Бенфика: Варела, Лопес, Алмейда, Луизао, Гримальдо, Аугусту, Живкович, Жонас, Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция