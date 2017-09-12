Бен Скривенс: Пропущенная шайба? Это просто ошибка, такое случается

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс подвел итоги после победы над рижским «Динамо» (2:1).

- «Динамо» - очень трудолюбивая команда. Мы сегодня хорошо начали игру. В предыдущих матчах у нас были проблемы в начале игры, мы начинали не в том темпе, а сегодня сразу стали играть сильно, боролись с первого же вбрасывания. Это был хороший шаг в правильном направлении.

Пропущенная шайба? Это просто ошибка, такое случается. Я много играю с шайбой, но не всегда все получается. К счастью, к тому моменту мы вели в счете — 2:0. Думаю, я помогаю обороне, когда играю с шайбой, это несколько облегчает защитникам жизнь, но иногда случаются такие ошибки, — цитирует вратаря официальный сайт уфимской команды.

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават Юлаев» 14 сентября на своем льду примет нижегородское «Торпедо».