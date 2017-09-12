Эркка Вестерлунд: Рига играла хорошо, это была не легкая игра для «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды над рижским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы сегодня первый период начали лучше, единственно, не смогли забить голы. Рига играла хорошо, это была не легкая игра для нас. Очень важно, что мы победили.

Как оценю ошибку Скривенса? Пока мы не знаем, кто будет играть следующий матч. Бен любит сам начинать атаки, любит играть с шайбой. Нам нужно будет улучшить взаимопонимание с защитниками, – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».