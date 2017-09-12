Рене Фазель: Шансов на сделку с НХЛ об участии игроков в ОИ-2018 больше нет

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что шансов на сделку с НХЛ об участии игроков в ОИ-2018 больше нет.

«Шансов на более позднюю сделку с Национальной хоккейной лигой об участии игроков в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане больше нет.

Нам придется смотреть вперед, на Китай и зимние игры 2022 года в Пекине, потому что интерес НХЛ есть, и мы это заметили. Но логистически для Пхенчхана это практически невозможно. Этот поезд ушел.

Касаемо некоторых игроков, заявивших, что они приедут, нам нужно посмотреть, как мы можем это сделать», – цитирует Фазеля «Р-Спорт».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.