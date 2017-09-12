Сандис Озолиньш: Во втором периоде игра выровнялась, но с результата 0:2 тяжело отыграться

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение своей команды в Уфе (1:2).

– Начали сумбурно, было очень много неточностей. Не смогли успокоить нервы, чтобы улучшить качество нашей игры, но во втором периоде стали лучше играть с шайбой, игра немножко выровнялась, но с результата 0:2 тяжело отыграться.

Почему не было в заявке основного вратаря Джастина Питерса? У него родилась двойня, он сейчас дома. Он вернется к нам на игру в Сочи, - передает слова Озолиньша «БИЗНЕС Online».