«Барселона» – «Ювентус»: Дембеле, Коста и Матюиди выйдут с первых минут

«Барселона» и «Ювентус» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Стоит отметить, что у хозяев поля с первых минут выйдет 20-летний новичок команды Усман Дембеле, перешедший из «Монако» за 105 миллионов евро, а у гостей на поле появятся Дуглас Коста, перешедший летом из «Баварии» и Блез Матюиди, игравший ранее в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, матч «Барселона» - «Ювентус» пройдет поле стадиона «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.