«Барселона» – «Ювентус»: Дембеле, Коста и Матюиди выйдут с первых минут
«Барселона» и «Ювентус» объявили стартовые составы на
предстоящий матч первого тура Лиги чемпионов.
«Барселона»: тер
Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси,
Суарес.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
Стоит отметить, что у хозяев поля с первых минут выйдет 20-летний новичок команды Усман Дембеле, перешедший из «Монако» за 105 миллионов евро, а у гостей на поле появятся Дуглас Коста, перешедший летом из «Баварии» и Блез Матюиди, игравший ранее в «Пари Сен-Жермен».
Напомним, матч «Барселона» - «Ювентус» пройдет поле стадиона «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич, Иньеста, Бускетс, Суарес Л., Дембеле, Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо, Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур, Пьянич, Дибала, Игуаин, Коста
Предупреждения:
нет - Бентанкур, 25
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция