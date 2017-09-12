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«Барселона» – «Ювентус»: Дембеле, Коста и Матюиди выйдут с первых минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» и «Ювентус» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Стоит отметить, что у хозяев поля с первых минут выйдет 20-летний новичок команды Усман Дембеле, перешедший из «Монако» за 105 миллионов евро, а у гостей на поле появятся Дуглас Коста, перешедший летом из «Баварии» и Блез Матюиди, игравший ранее в «Пари Сен-Жермен».

Напомним, матч «Барселона» - «Ювентус» пройдет поле стадиона «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

1-й тайм

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич, Иньеста, Бускетс, Суарес Л., Дембеле, Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо, Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур, Пьянич, Дибала, Игуаин, Коста

Предупреждения:

нет - Бентанкур, 25

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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