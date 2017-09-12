Игорь Захаркин: Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Авангарда» (0:7).

- Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера и была плохо подготовлена к матчу. Мы пропускали голы, неудачно сыграли в меньшинстве. Мы проигрывали с таким счетом! Нельзя сказать, что соперник совсем не давал нам играть. Мы могли залезть под ворота и сыграть лучше. Но получилось всё безвольно. Мне было стыдно за нас и из-за этого я приношу извинения, - приводит слова Захаркина пресс-служба клуба.

Отметим, что это поражение стало самым крупным за всю историю ханты-мансийской команды в КХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место. В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.