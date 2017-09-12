Игорь Захаркин: Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера
Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Авангарда» (0:7).
- Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера и была плохо подготовлена к матчу. Мы пропускали голы, неудачно сыграли в меньшинстве. Мы проигрывали с таким счетом! Нельзя сказать, что соперник совсем не давал нам играть. Мы могли залезть под ворота и сыграть лучше. Но получилось всё безвольно. Мне было стыдно за нас и из-за этого я приношу извинения, - приводит слова Захаркина пресс-служба клуба.
Отметим, что это поражение стало самым крупным за всю историю ханты-мансийской команды в КХЛ.
Добавим, что после этой встречи «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место. В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.
Матч
Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы:
Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).
Место и дата
12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция