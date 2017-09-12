Андрей Скабелка: Забитые в большинстве голы и решили исход матча с «Югрой»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Югрой» (7:0).

- Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счет. На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Еще хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы. А забитые голы в большинстве и решили исход матча. 0:7 – хорошая и заслуженная победа, - приводит слова Захаркина пресс-служба ханты-мансийской команды.

Отметим, что «Авангард» одержал самую крупную для себя гостевую победу за всю историю в КХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место. В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.