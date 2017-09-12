Андрей Скабелка: Забитые в большинстве голы и решили исход матча с «Югрой»
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Югрой» (7:0).
- Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счет. На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Еще хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы. А забитые голы в большинстве и решили исход матча. 0:7 – хорошая и заслуженная победа, - приводит слова Захаркина пресс-служба ханты-мансийской команды.
Отметим, что «Авангард» одержал самую крупную для себя гостевую победу за всю историю в КХЛ.
Добавим, что после этой встречи «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место. В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.
Матч
Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы:
Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).
Место и дата
12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция