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Андрей Скабелка: Забитые в большинстве голы и решили исход матча с «Югрой»

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Югрой» (7:0).

- Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счет. На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Еще хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы. А забитые голы в большинстве и решили исход матча. 0:7 – хорошая и заслуженная победа, - приводит слова Захаркина пресс-служба ханты-мансийской команды.

Отметим, что «Авангард» одержал самую крупную для себя гостевую победу за всю историю в КХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Югра», имея в своем активе 8 баллов, занимает на «Востоке» 12 место. В следующем матче 17 сентября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Омске.

Матч

Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы:

Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).

Место и дата

12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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