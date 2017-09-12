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Денис Глушаков: Будем готовы к матчу с «Марибором» на все 100%

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

- Мы не обсуждали и не обращали внимания на мнения тех, кто строить прогнозы. Мы будем готовы к матчу на все 100% и не отойдем от своей тактики. Мы будем играть по той тактике, которую выберет тренер. Не дело игроков рассуждать о том, при какой формации играть удобнее или нет.

Я не играл в 2009 году за сборную здесь (российская команда уступила сопернику в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 со счетом 0:1. - прим. ТАСС), смотрел матч по телевизору, с тех пор прошло много времени, уже все успело забыться. В матче «Локомотива» и «Марибора» несколько лет назад мне удалось забить, но тогда мы сыграли со словенцами 1:1, так что ощущения от соперника двоякие, - передает слова Глушкова ТАСС.

Напомним, что матч состоится 13 сентября на поле стадиона «Людски врт». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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