«Макларен» разорвал контракт с «Хондой» и подписал трехлетнее соглашение с «Рено»
Источник: Motorsport.comКомментарии
Британская команда Формулы-1 «Макларен» расторгла контракт с
«Хондой» и подписала соглашение с «Рено», сообщает Motorsport.com.
По информации издания, «Рено» и «Макларен» заключили
трехлетнее соглашение, которое будет действовать до конца нынешнего регламента
на двигатели.
Сообщается, что британский коллектив получит силовые
установки в той же спецификации, что и команды «Рено» и «Ред Булл», тогда как «Торо
Россо» перейдет на моторы «Хонда» – это соглашение также уже подписано.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически