Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия72 : 84Испания
Футбол  Бенфика0 : 0ЦСКА
Футбол  Челси1 : 0Карабах
Хоккей  Ак Барс3 : 4 ОТСпартак
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Базель
Футбол  Барселона0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Макларен» разорвал контракт с «Хондой» и подписал трехлетнее соглашение с «Рено»

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Британская команда Формулы-1 «Макларен» расторгла контракт с «Хондой» и подписала соглашение с «Рено», сообщает Motorsport.com.

По информации издания, «Рено» и «Макларен» заключили трехлетнее соглашение, которое будет действовать до конца нынешнего регламента на двигатели.

Сообщается, что британский коллектив получит силовые установки в той же спецификации, что и команды «Рено» и «Ред Булл», тогда как «Торо Россо» перейдет на моторы «Хонда» – это соглашение также уже подписано.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хонда» и «Торо Россо» заключили договор на новый сезонКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Motorsport-Total, «Хонда» и «Торо Россо» достигли договоренности о контракте на поставку моторов начиная с сезона 2018 года.Зак Браун: «Макларен» рассмотри вариант создания собственных моторов по новой формулеИсполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственных двигателей после изменения регламента в 2021 году.Фелипе Масса: В Монце мы были близки к топ-командамПилот «Уильямса» Фелипе Масса подвел итоги Гран-при Италии в Монце и высказался о трассе в Сингапере, на которой пройдет следующий этап чемпионата мира.Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в командеЧемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.«Порше» может вернуться в «Формулу-1» в качестве поставщика двигателей«Порше» подтвердил заинтересованность в своем возвращении в Формулу-1 в 2021 году в качестве поставщика двигателей.
Главные новости
Футбол
«Бенфика» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
«Барселона» – «Ювентус». Онлайн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» – «Базель». Онлайн
Хоккей
«Спартак» на выезде обыграл «Ак Барс»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Задумываться о шансах в Лиге чемпионов еще рано, важнее сохранять спокойствие
Футбол
«Олимпиакос» – «Спортинг». Думбия открыл счет на 2-й минуте
Футбол
Массимо Каррера: Готовы встретить «Марибор» нашим лучшим составом
Формула-1
«Макларен» разорвал контракт с «Хондой» и подписал трехлетнее соглашение с «Рено»
Футбол
Денис Глушаков: Будем готовы к матчу с «Марибором» на все 100%
Хоккей
Рене Фазель: Шансов на сделку с НХЛ об участии игроков в ОИ-2018 больше нет
все новости
Рено
Ренокалендарьстатистика
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости