«Макларен» разорвал контракт с «Хондой» и подписал трехлетнее соглашение с «Рено»

Британская команда Формулы-1 «Макларен» расторгла контракт с «Хондой» и подписала соглашение с «Рено», сообщает Motorsport.com.

По информации издания, «Рено» и «Макларен» заключили трехлетнее соглашение, которое будет действовать до конца нынешнего регламента на двигатели.

Сообщается, что британский коллектив получит силовые установки в той же спецификации, что и команды «Рено» и «Ред Булл», тогда как «Торо Россо» перейдет на моторы «Хонда» – это соглашение также уже подписано.