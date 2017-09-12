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Массимо Каррера: Готовы встретить «Марибор» нашим лучшим составом

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

- Думаю, что «Марибор» - очень важная команда для Словении, которая выиграла много титулов внутри страны. Матч не будет для нас легким, мы знаем как играет соперник, мы изучали их игру, и мы готовы встретить «Марибор» нашим лучшим составом. Мы тренировались утром на нашем поле в Тарасовке, судя по тому, какая погода в Словении, мы все сделали правильно.

Я в футболе много лет в качестве игрока, а также помощника, а теперь и тренера. Такие турниры очень важны для всех. Моя мечта - это работа, к которой испытываешь страсть, - передает слова Карреры ТАСС.

Напомним, что матч состоится 13 сентября на поле стадиона «Людски врт». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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