Демоверсия FIFA 18 стала доступна для скачивания

На PlayStation 4, Xbox One и PC стала доступна для скачивания демоверсия футбольного симулятора FIFA 18.

В ней игрок сможет сыграть одной из 12 команд на одном из четырех стадионов, а также пройти небольшую часть сюжетного режима The Journey: Hunter Returns (История: Хантер Возвращается).

Игроку будут доступны футбольные команды:

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» (Оба – Англия), «Реал», «Атлетико», (Оба – Испания), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Лос-Анджелес Гэлакси» (США), «Торонто» (Канада), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Гвадалахара» (Мексика) и «Виссел Кобе» (Япония).

А также четыре стадиона: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), «Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина), «Стабхаб Сентер» (Карсон, Калифорния, США) и стадион им. Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Напомним, релиз игры состоится 29 сентября, FIFA 18 выйдет на ПК, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.