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«Олимпиакос» – «Спортинг». Думбия открыл счет на 2-й минуте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард ЦСКА, ныне нападающий лиссабонского «Спортинга» в матче первого тура Лги чемпионов против «Олимпиакоса» открыл счет на второй минуте встречи.

Партнер ивуарийца по команде Маркус Акуна навесил в штрафную, где Думбия забил супергол, отправив мяч под перекладину.

Напомним, что в параллельном матче другой португальский клуба – «Бенфика» принимает московский ЦСКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Олимпиакос - Спортинг - 0:2 (0:2)

1-й тайм

Голы

Думбия 2 (0:1). Мартинш 13 (0:2).

Состав

Олимпиакос: Капино, E. Björn, Фигуэйраш, Эль Абделлауэ, Ромао, Фортунис, Оджиджа-Офоэ, Марин, Карсела-Гонсалес, Жийе, Джурджевич

Спортинг: Патрисиу, Коатес, Матьё, Пиччини, Силва Ж., Карвалью, Фернандеш, Батталья, Акунья, Думбия, Мартинш

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция

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