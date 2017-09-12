«Олимпиакос» – «Спортинг». Думбия открыл счет на 2-й минуте

Бывший форвард ЦСКА, ныне нападающий лиссабонского «Спортинга» в матче первого тура Лги чемпионов против «Олимпиакоса» открыл счет на второй минуте встречи.

Партнер ивуарийца по команде Маркус Акуна навесил в штрафную, где Думбия забил супергол, отправив мяч под перекладину.

Напомним, что в параллельном матче другой португальский клуба – «Бенфика» принимает московский ЦСКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.