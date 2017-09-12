«Олимпиакос» – «Спортинг». Думбия открыл счет на 2-й минуте
Бывший форвард ЦСКА, ныне нападающий лиссабонского «Спортинга»
в матче первого тура Лги чемпионов против «Олимпиакоса» открыл счет на второй
минуте встречи.
Партнер ивуарийца по команде Маркус Акуна навесил в штрафную,
где Думбия забил супергол, отправив мяч под перекладину.
Напомним, что в параллельном матче другой португальский клуба – «Бенфика» принимает московский ЦСКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Олимпиакос - Спортинг - 0:2 (0:2)1-й тайм
Голы
Думбия 2 (0:1). Мартинш 13 (0:2).
Состав
Олимпиакос: Капино, E. Björn, Фигуэйраш, Эль Абделлауэ, Ромао, Фортунис, Оджиджа-Офоэ, Марин, Карсела-Гонсалес, Жийе, Джурджевич
Спортинг: Патрисиу, Коатес, Матьё, Пиччини, Силва Ж., Карвалью, Фернандеш, Батталья, Акунья, Думбия, Мартинш
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция