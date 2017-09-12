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Хосеп Гвардиола: Задумываться о шансах в Лиге чемпионов еще рано, важнее сохранять спокойствие

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего  матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

- Завтра мы проведем первый матч группового турнира. Мы боролись за свое место с сильнейшими командами АПЛ. Мы только начинаем сезон АПЛ, и я знаю по опыту, как труден этот путь.

Надеюсь, команда справится с первым этапом: мы сразимся с «Фейеноордом» в стране, в которой футбол ценят и любят. Задумываться о будущем еще рано, важнее сохранять спокойствие. Когда приближаешься к финалу, цель становится ближе, но сейчас мы далеки от нее, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Добавим, что матч пройдет 13 сентября на поле «Фейеноорд - Де Куйп» в Роттердаме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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