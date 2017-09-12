«Спартак» на выезде обыграл «Ак Барс»
В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на
выезде в овертайме переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3.
У победителей встречи дубль оформил Бен Максвелл и по разу
отличились Райан Стоа и Вилле Лаюнен, забросивший победную шайбу в овертайме, а
у хозяев поля голами отметились Антон Глинкин, Джастин Азеведу и Альберт
Ярулин.
«Спартак» с десятью очками поднялся на девятое место в
Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на четвертой строчке на Востоке,
имея в активе на шесть очков больше.
В следующем матче москвичи 14 сентября примут «Нефтехимик», а подопечные Зинэтулы Билялетдинова в этот же день сыграют с «Северсталью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).
Место и дата
12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция