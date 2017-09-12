«Спартак» на выезде обыграл «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде в овертайме переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Бен Максвелл и по разу отличились Райан Стоа и Вилле Лаюнен, забросивший победную шайбу в овертайме, а у хозяев поля голами отметились Антон Глинкин, Джастин Азеведу и Альберт Ярулин.

«Спартак» с десятью очками поднялся на девятое место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе на шесть очков больше.

В следующем матче москвичи 14 сентября примут «Нефтехимик», а подопечные Зинэтулы Билялетдинова в этот же день сыграют с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат