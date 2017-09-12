«Селтик» – «ПСЖ». Неймар забил первый гол за парижан в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ»
Неймар отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».
Бразилец забил на 19-й минуте с передачи Адриена Рабио.
Напомним, встреча проходит в Шотландии. «ПСЖ» ведет со
счетом 1:0.
Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Матч
Голы
Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).
Состав
Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар
Предупреждения:
Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция