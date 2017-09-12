«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Нефтехимика»

Хоккеисты «Торпедо» в гостях обыграли в овертайме «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча у «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Дамир Шарипзянов и Эмиль Гарипов. У «Торпедо» дублем отличился Денис Баранцев.

Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Егор Дугин.

В следующем матче «Торпедо» 14 сентября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». В тот же день «Нефтехимик» примет «Спартак».