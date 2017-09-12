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«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Нефтехимика»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Торпедо» в гостях обыграли в овертайме «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча у «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Дамир Шарипзянов и Эмиль Гарипов. У «Торпедо» дублем отличился Денис Баранцев.

Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Егор Дугин.

В следующем матче «Торпедо» 14 сентября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». В тот же день «Нефтехимик» примет «Спартак».

Матч

Нефтехимик - Торпедо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Шарипзянов (Нестрашил, Жердев), 10:41 (1:0). Галимов (Куликов), 25:48 (2:0). Баранцев (Даугавиньш, Еглич), 35:39 (2:1). Баранцев (Дугин, Еглич), 38:40 (2:2). Дугин (Кундратек), 63:38 (2:3).

Место и дата

12 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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