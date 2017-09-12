«Селтик» – «ПСЖ». Мбаппе забил первый гол за парижан в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Кильян
Мбаппе отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».
Француз забил на 34-й минуте встречи.
Напомним, матч проходит в Шотландии. «ПСЖ» ведет со счетом 2:0.
Первый мяч парижан на счету Неймара
Мбаппе перешел во французский клуб из «Монако» летом 2017 года на правах аренды с обязательным правом выкупа за 180 миллионов евро.
Матч
Голы
Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).
Состав
Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар
Предупреждения:
Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция