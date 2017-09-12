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«Барселона» – «Ювентус». Месси впервые забил Буффону

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Аргентинец забил в добавленное к первому тайму время.

Напомним, встреча проходит в Испании. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния. Ранее Месси ни разу не забивал в ворота Джанлуиджи Буффона.

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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