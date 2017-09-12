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Виталий «v1lat» Волочай: Даю месяц составу «Спартака» по Dota 2

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал подписание Киберспортивным клубом «Спартак» состава по Dota 2.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Очень надежная и известная организация Спартак иСпортс подписала команду в дисциплине Dota2. 

АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО, этой командой стал стак 633, который прошел открытые квалы на SLTV Minor. 

Люблю организации, которые подписывают только что отобравшиеся куда-то коллективы, и потом после первой же неудачи их бросают. На 100% уверен, что это именно такой случай. 

Даю месяц. 12 октября или у Спартака не будет состава, или состав будет совершенно не такой как сегодня».

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