Виталий «v1lat» Волочай: Даю месяц составу «Спартака» по Dota 2

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал подписание Киберспортивным клубом «Спартак» состава по Dota 2.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Очень надежная и известная организация Спартак иСпортс подписала команду в дисциплине Dota2.



АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО, этой командой стал стак 633, который прошел открытые квалы на SLTV Minor.



Люблю организации, которые подписывают только что отобравшиеся куда-то коллективы, и потом после первой же неудачи их бросают. На 100% уверен, что это именно такой случай.



Даю месяц. 12 октября или у Спартака не будет состава, или состав будет совершенно не такой как сегодня».



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