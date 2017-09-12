Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия72 : 84Испания
Футбол  Бенфика1 : 2ЦСКА
Футбол  Челси6 : 0Карабах
Хоккей  Ак Барс3 : 4 ОТСпартак
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 0Базель
Футбол  Барселона3 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

Источник:  ФК «Кристал Пэлас»Комментарии
Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»
Фото: ФК «Кристал Пэлас»

Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона главным тренером команды.

Британский специалист подписал контракт с «орлами», рассчитанный на два года.

На этом посту Ходжсон сменил голландца Франка де Бура, который возглавлял клуб с июня этого года.

Почти как Клаф, или 78 дней в аду для Франка Де Бура

Последним местом работы Ходжсона была сборная Англии, которую он тренировал с 2012 по 2016 год.

Напомним, «Кристал Пэлас» после четырех туров АПЛ не набрал ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре лондонский клуб уже под руководством 70-летнего специалиста 16 сентября примет «Саутгемптон».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сэм Эллардайс: Не готов вернуться в «Кристал Пэлас»Экс-наставник «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс отказался возвращаться к работе в свой бывший клуб.Почти как Клаф, или 78 дней в аду для Франка Де БураПочти как Клаф, или 78 дней в аду для Франка Де БураТренерская карьера голландца Франка Де Бура вдали от родины явно не задалась.Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»Франк де Бур уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте клуба.Сако будет выступать за «Кристал Пэлас» под 12-м номеромЗащитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако будет выступать под двенадцатым номером, сообщает официальный твиттер команды.«Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» интересуются КверквелиейЗащитник «Локомотива» Соломон Кверкелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.
Футбол
Массимо Каррера: Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет
Футбол
«Бенфика» – ЦСКА. Акинфеев пропустил в сороковом подряд матче группового этапа Лиги чемпионов
Футбол
Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол
«Барселона» – «Ювентус». Месси впервые забил Буффону
все новости
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Рой Ходжсон
Рой Ходжсонвсе новости