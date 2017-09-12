Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»
Источник: ФК «Кристал Пэлас»Комментарии
Фото: ФК «Кристал Пэлас»
Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» объявил о
назначении Роя Ходжсона главным тренером команды.
Британский специалист подписал контракт с «орлами»,
рассчитанный на два года.
На этом посту Ходжсон сменил голландца Франка де Бура, который возглавлял клуб с июня этого года.
Почти как Клаф, или 78 дней в аду для Франка Де Бура
Последним местом работы Ходжсона была сборная Англии,
которую он тренировал с 2012 по 2016 год.
Напомним, «Кристал Пэлас» после четырех туров АПЛ не набрал
ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре
лондонский клуб уже под руководством 70-летнего специалиста 16 сентября примет «Саутгемптон».
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