Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» объявил о назначении Роя Ходжсона главным тренером команды.

Британский специалист подписал контракт с «орлами», рассчитанный на два года.

На этом посту Ходжсон сменил голландца Франка де Бура, который возглавлял клуб с июня этого года.

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Последним местом работы Ходжсона была сборная Англии, которую он тренировал с 2012 по 2016 год.

Напомним, «Кристал Пэлас» после четырех туров АПЛ не набрал ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре лондонский клуб уже под руководством 70-летнего специалиста 16 сентября примет «Саутгемптон».