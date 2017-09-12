«Бенфика» – ЦСКА. Акинфеев пропустил в сороковом подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

Звонкий микрофон, вкусный шоколад! «МЮ» растоптал «Базель» на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее швейцарского «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Селтик» со счетом 5:0.

«ПСЖ» забил пять безответных мячей «Селтику», «Бавария» разгромила «Андерлехт» В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Селтик» со счетом 5:0.

Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» разгромила «Ювентус», «Спортинг» обыграл в гостях «Олимпиакос» Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» забил шесть мячей «Карабаху», «Атлетико» сыграл вничью с «Ромой»

«Челси» забил шесть мячей «Карабаху», «Атлетико» сыграл вничью с «Ромой» Футболисты «Челси» переиграли азербайджанский «Карабах» в матче группового этапа Лиги чемпионов.