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Массимо Каррера: Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал эпизод с нападающим красно-белых Луисом Адриано, когда бразилец после замены в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина» не пожал руку итальянскому специалисту.

— Мы обсуждали с ним этот момент. Просто Луис Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет. Всё с ним решили, - приводит слова Карреры пресс-служба московского клуба.

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