Роб Клинкхаммер: «Ак Барсу» нужно улучшить игру в обороне, чтобы не допускать грубых ошибок

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ).

- Считаю, что мы сегодня старались играть активно. Мы неплохо сыгрались, у нас было много опасных бросков, могли забивать больше. Если мы будем продолжать в том же духе, то все будет хорошо. Нужно улучшить игру в обороне, чтобы не допускать грубых ошибок. Мы проявили сегодня характер, бились до конца и спасли матч, в котором проигрывали. Жаль, что не удалось взять еще одно очко в овертайме, - приводи слова Клинкхаммера пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что в следующем матче 14 сентября подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют с «Северсталью».