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Зинэтула Билялетдинов: Считаю, «Ак Барс» на правильном пути, ситуацию исправим, и все будет нормально

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ).

- Игра была неплохой. Мы считаем, что ребята играли хорошо, создавали много моментов. К сожалению, реализация у нас пока не очень хорошая. То, что мы допускаем такие ошибки продолжается, мы никак не можем это остановить. В целом я считаю, что мы на правильном пути, мы свою ситуацию исправим, и все будет нормально, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что в следующем матче 14 сентября подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют с «Северсталью».

Матч

Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).

Место и дата

12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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