Зинэтула Билялетдинов: Считаю, «Ак Барс» на правильном пути, ситуацию исправим, и все будет нормально

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ).

- Игра была неплохой. Мы считаем, что ребята играли хорошо, создавали много моментов. К сожалению, реализация у нас пока не очень хорошая. То, что мы допускаем такие ошибки продолжается, мы никак не можем это остановить. В целом я считаю, что мы на правильном пути, мы свою ситуацию исправим, и все будет нормально, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что в следующем матче 14 сентября подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют с «Северсталью».