«Бенфика» – ЦСКА. Жамалетдинов забил в дебютном матче в Лиге чемпионов
20-летний нападающий
ЦСКА Тимур Жамалетдинов впервые отличился в матче Лиги чемпионов.
Жамалетдинов забил на 71-й минуте и вывел армейцев вперед.
Первый гол ЦСКА с пенальти забил Витиньо. У «Бенфики» отличился Харис
Сеферович
Напомним, матч проходит в Португалии. «Советский спорт» ведет его текстовую трансляцию. Жамалетдинов вышел во втором тайме вместо получившего травму Арона Оланаре.
Первый мяч за основной состав ЦСКА Жамалетдинов забил в матче 9-го тура РФПЛ против «Амкара».
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция