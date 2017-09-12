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Сборная Словении обыграла Латвию и вышла в полуфинал Евробаскета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Словении вышла в полуфинал Евробаскета-2017 после победы над Латвией (103:97) в матче 1/4 финала.

Самым результативным в составе словенцев стал защитник Лука Дончич, набравший 27 очков.

В составе латвийской сборной больше всех очков набрал форвард Кристапс Порзингис (34).

В полуфинале Словения встретится с командой Испании, ранее обыгравшей Германию со счетом 84:72.

Напомним, что сборная России в 1/4 финала в среду, 13 сентября, сыграет с командой Греции. В тот же день еще одну путевку в полуфинал турнира между собой разыграют сборные Италии и Сербии.

Стамбул (Турция)
Евробаскет-2017
Мужчины
Плей-офф
1/4 финала

Матч

Словения - Латвия - 103:97

Место и дата

12 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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