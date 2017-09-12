ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Бенфикой»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Счет в матче на 50-й минуте открыл форвард хозяев поля Харис Сеферович. Спустя 13 минут бразильский нападающий армейцев Витиньо сравнял счет, реализовав пенальти. Точку в матче поставил вышедший на замену Тимур Жамалетдинов, забив на 71-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной встрече группы А «Манчестер Юнайтед» переиграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0.

В следующем туре московский клуб 27 сентября примет «Манчестер Юнайтед», а команда из Лиссабона в этот же день на выезде сыграет с «Базелем».

Лига чемпионов

Групповой этап. Группа А

1-й тур