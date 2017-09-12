Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Германия72 : 84Испания
Футбол  Бенфика1 : 2ЦСКА
Футбол  Челси6 : 0Карабах
Хоккей  Ак Барс3 : 4 ОТСпартак
Футбол  Манчестер Юнайтед3 : 0Базель
Футбол  Барселона3 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Бенфикой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Счет в матче на 50-й минуте открыл форвард хозяев поля Харис Сеферович. Спустя 13 минут бразильский нападающий армейцев Витиньо сравнял счет, реализовав пенальти. Точку в матче поставил вышедший на замену Тимур Жамалетдинов, забив на 71-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной встрече группы А «Манчестер Юнайтед» переиграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0.

В следующем туре московский клуб 27 сентября примет «Манчестер Юнайтед», а команда из Лиссабона в этот же день на выезде сыграет с «Базелем».

Лига чемпионов
Групповой этап. Группа А
1-й тур  

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бенфика» – ЦСКА. Жамалетдинов забил в дебютном матче в Лиге чемпионов20-летний нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов впервые отличился в матче Лиги чемпионов.«Бенфика» – ЦСКА. Акинфеев пропустил в сороковом подряд матче группового этапа Лиги чемпионовВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол от «Бенфики» в матче группового этапа Лиги чемпионов.«Бенфика» – ЦСКА – 1:2. Как это былоСегодня в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» примет на своем поле московский ЦСКА.«Бенфика» – ЦСКА: Стартовые составыМосковский ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Бенфикой», который состоится в рамках первого тура Лиги чемпионов.Читатели «Советского спорта» считают, что ЦСКА проиграет «Бенфике» в ЛЧ«Советский спорт» подводит итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет московский ЦСКА против «Бенфики» в матче первого тура Лиги чемпионов.
Футбол
Массимо Каррера: Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет
Футбол
«Бенфика» – ЦСКА. Акинфеев пропустил в сороковом подряд матче группового этапа Лиги чемпионов
Футбол
Ходжсон сменил де Бура на посту главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол
«Барселона» – «Ювентус». Месси впервые забил Буффону
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика