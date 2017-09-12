ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Бенфикой»
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов
московский ЦСКА на выезде обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.
Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Счет в
матче на 50-й минуте открыл форвард хозяев поля Харис Сеферович. Спустя 13
минут бразильский нападающий армейцев Витиньо сравнял счет, реализовав
пенальти. Точку в матче поставил вышедший на замену Тимур Жамалетдинов, забив
на 71-й минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В параллельной встрече группы А «Манчестер Юнайтед»
переиграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0.
В следующем туре московский клуб 27 сентября примет «Манчестер
Юнайтед», а команда из Лиссабона в этот же день на выезде сыграет с «Базелем».
Лига чемпионов
Групповой этап. Группа А
1-й тур
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция