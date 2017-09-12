«Челси» забил шесть мячей «Карабаху», «Атлетико» сыграл вничью с «Ромой»
Футболисты «Челси» переиграли азербайджанский «Карабах» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча первого тура группы С прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 6:0 в пользу английского клуба. У лондонской команды голами отличились Педро Родригес, Давиде Дзаппакоста, Сесар Аспиликуэта, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи, оформивший дубль в этой встрече.
В параллельном матче группы итальянская «Рома» сыграла вничью с испанским «Атлетико». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась нулевой ничьей.
В следующем туре «Челси» 27 сентября в гостях встретится с «Атлетико». В тот же день «Карабах» на своем поле примет «Рому».
Матч
Голы
Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Батшуайи 82 (6:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Канте (Бакайоко, 63), Виллиан, Фабрегас, Батшуайи, Педро (Азар, 58)
Карабах: Шехич, Гусейнов Б., Медведев, J. Tagiev, Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гараев (Диниев, 70), Мишель, Ндлову
Предупреждения:
Кэйхилл, 15 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Рома: Алисон, Жуан, Бруно Перес, Манолас, Коларов, Де Росси, Стротман, Наингголан (Пеллегрини, 79), Дефрель (Фасио, 68), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти
Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Луис, Коке, Парти, Сауль, Габи (Карраско, 62), Вьетто (Корреа, 58), Гризманн (Гайтан, 79)
Предупреждения:
Перотти, 71 - нет
Судья:
Саймон Дэйвис (Уэльс)
Место и дата
12 сентября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция