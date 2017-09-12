«Челси» забил шесть мячей «Карабаху», «Атлетико» сыграл вничью с «Ромой»

Футболисты «Челси» переиграли азербайджанский «Карабах» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы С прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 6:0 в пользу английского клуба. У лондонской команды голами отличились Педро Родригес, Давиде Дзаппакоста, Сесар Аспиликуэта, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи, оформивший дубль в этой встрече.

В параллельном матче группы итальянская «Рома» сыграла вничью с испанским «Атлетико». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась нулевой ничьей.

В следующем туре «Челси» 27 сентября в гостях встретится с «Атлетико». В тот же день «Карабах» на своем поле примет «Рому».