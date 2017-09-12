Феллайни и Лукаку принесли победу «МЮ» в матче с «Базелем»
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер
Юнайтед» на своем поле обыграл «Базель» со счетом 3:0.
У победителей встречи голами отметились бельгийцы Маруан Феллайни
и Ромелу Лукаку, забившие на 35-й и 53-й минутах соответственно. И под конец
встречи отличился Марку Рэшфорд, пославший мяч в ворота соперника на 84-й
минуте.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
В параллельной встрече группы А московский ЦСКА в Лиссабоне обыграл
«Бенфику» со счетом 2:1.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 27 сентября на выезде сыграют с ЦСКА, а команда из Швейцарии в этот же день примет «Бенфику».
Матч
Манчестер Юнайтед - Базель - 3:0 (1:0)
Голы
Феллайни 36 (1:0). Лукаку 53 (2:0). Рэшфорд 84 (3:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Линделёф, Смоллинг, Погба (Феллайни, 20), Матич, Мата (Рэшфорд, 78), Мхитарян, Янг, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 70)
Базель: Вацлик, Аканжи, Ланг, Риверос (Оберлин, 77), Сухи, Баланта, Стеффен, Зуффи, Джака, Эльюнусси, ван Вольфсвинкель (Буа, 67)
Предупреждения:
Янг, 39; Блинд, 59 - Баланта, 28; Ланг, 62; Джака, 83
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
12 сентября 21:45, Олд Траффорд, Текстовая трансляция