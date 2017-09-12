Феллайни и Лукаку принесли победу «МЮ» в матче с «Базелем»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Базель» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились бельгийцы Маруан Феллайни и Ромелу Лукаку, забившие на 35-й и 53-й минутах соответственно. И под конец встречи отличился Марку Рэшфорд, пославший мяч в ворота соперника на 84-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной встрече группы А московский ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 27 сентября на выезде сыграют с ЦСКА, а команда из Швейцарии в этот же день примет «Бенфику».