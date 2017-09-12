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«Барселона» разгромила «Ювентус», «Спортинг» обыграл в гостях «Олимпиакос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы D прошла на поле стадиона «Камп Ноу» и завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0. Забитыми голами отличились Иван Ракитич и Лионель Месси, оформивший в этой встрече дубль.

В параллельном матче группы португальский «Спортинг» разгромил греческий «Олимпиакос». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Георгиос Караискакис» завершилась со счетом 3:2 в пользу лиссабонского клуба. Забитыми голами у португальской команды отличились Сейду Думбия, Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш. У «Олимпиакоса» дубль на счету Фелипе Пардо.

В следующем туре «Спортинг» 27 сентября на своем поле примет «Барселону». В тот же день «Олимпиакос» сыграет в гостях с «Ювентусом».

Матч

Олимпиакос - Спортинг - 2:3 (0:3)

Голы

Думбия 2 (0:1). Мартинш 13 (0:2). Фернандеш 43 (0:3). F. Pardo 90 (1:3). F. Pardo 90 (2:3).

Состав

Олимпиакос: Капино, E. Björn, Фигуэйраш, Эль Абделлауэ, Ромао, Фортунис (S. Zdjelar, 46), Оджиджа-Офоэ, Марин, Карсела-Гонсалес (F. Pardo, 78), Жийе, Джурджевич (Эменике, 63)

Спортинг: Патрисиу, Коатес, Матьё, Пиччини, Силва Ж., Карвалью, Фернандеш (S. Ristovski, 88), Батталья, Акунья, Думбия (Дост, 64), Мартинш (Сезар, 73)

Предупреждения:

Ромао, 24; Фигуэйраш, 48; Эль Абделлауэ, 85 - Фернандеш, 88; Сезар, 90

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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