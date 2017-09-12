«Барселона» разгромила «Ювентус», «Спортинг» обыграл в гостях «Олимпиакос»

Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча первого тура группы D прошла на поле стадиона «Камп Ноу» и завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0. Забитыми голами отличились Иван Ракитич и Лионель Месси, оформивший в этой встрече дубль.

В параллельном матче группы португальский «Спортинг» разгромил греческий «Олимпиакос». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Георгиос Караискакис» завершилась со счетом 3:2 в пользу лиссабонского клуба. Забитыми голами у португальской команды отличились Сейду Думбия, Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш. У «Олимпиакоса» дубль на счету Фелипе Пардо.

В следующем туре «Спортинг» 27 сентября на своем поле примет «Барселону». В тот же день «Олимпиакос» сыграет в гостях с «Ювентусом».