«ПСЖ» забил пять безответных мячей «Селтику», «Бавария» разгромила «Андерлехт»
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари
Сен-Жермен» на выезде разгромил «Селтик» со счетом 5:0.
У победителей встречи дубль оформил Эдисон Кавани и по
одному мячу забили Неймар и Мбаппе, а также отличился защитник хозяев поля
Микаэль Лустиг, пославший мяч в свои ворота.
В параллельной встрече Группы В «Бавария» переиграла «Андерлехт»
со счетом 2:0. В составе мюнхенцев мячи забили Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Джошуа Киммих.
Подопечные Унаи Эмери в следующем туре 27 сентября примут «Баварию», а «Селтик» в этот же день на выезде сыграет с «Андерлехтом».
Матч
Голы
Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).
Состав
Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар
Предупреждения:
Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)
Голы
Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Рафинья, Роббен, Толиссо, Алькантара, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Киммих, Левандовски
Андерлехт: Зельс, Спайич, Нахар (Аппиа, 26), Дешахт, Ханни, Кумс, Требел, Дендонкер, Чипчу, Теодорчик (Харбауи, 84)
Предупреждения:
Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станка, 53
Удаления:
нет - Кумс, 11
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция