«ПСЖ» забил пять безответных мячей «Селтику», «Бавария» разгромила «Андерлехт»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Селтик» со счетом 5:0.

У победителей встречи дубль оформил Эдисон Кавани и по одному мячу забили Неймар и Мбаппе, а также отличился защитник хозяев поля Микаэль Лустиг, пославший мяч в свои ворота.

В параллельной встрече Группы В «Бавария» переиграла «Андерлехт» со счетом 2:0. В составе мюнхенцев мячи забили Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Джошуа Киммих.

Подопечные Унаи Эмери в следующем туре 27 сентября примут «Баварию», а «Селтик» в этот же день на выезде сыграет с «Андерлехтом».