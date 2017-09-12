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«ПСЖ» забил пять безответных мячей «Селтику», «Бавария» разгромила «Андерлехт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Селтик» со счетом 5:0.

У победителей встречи дубль оформил Эдисон Кавани и по одному мячу забили Неймар и Мбаппе, а также отличился защитник хозяев поля Микаэль Лустиг, пославший мяч в свои ворота.

В параллельной встрече Группы В «Бавария» переиграла «Андерлехт» со счетом 2:0. В составе мюнхенцев мячи забили Роберт Левандовски,  Тиаго Алькантара и Джошуа Киммих.

Подопечные Унаи Эмери в следующем туре 27 сентября примут «Баварию», а «Селтик» в этот же день на выезде сыграет с «Андерлехтом».

Матч

Селтик - ПСЖ - 0:5 (0:3)

Голы

Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).

Состав

Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)

ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар

Предупреждения:

Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)

Голы

Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Рафинья, Роббен, Толиссо, Алькантара, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Киммих, Левандовски

Андерлехт: Зельс, Спайич, Нахар (Аппиа, 26), Дешахт, Ханни, Кумс, Требел, Дендонкер, Чипчу, Теодорчик (Харбауи, 84)

Предупреждения:

Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станка, 53

Удаления:

нет - Кумс, 11

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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