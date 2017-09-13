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Валерий Масалитин: ЦСКА выиграл за счет того, что команда грамотно защищалась

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев над «Бенфикой» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

- ЦСКА выиграл во многом за счет того, что команда грамотно защищалась. И ребята молодцы - они не опустили руки после пропущенного мяча, сумели отыграться и забить победный гол.

Вся команда сыграла хорошо и при действиях в обороне, и Акинфеев выручал, когда возникали проблемы, и вышедший на замену Жамалетдинов помог команде. И Витиньо с Дзагоевым действовали неплохо. Хотя по организации игры есть много претензий, особенно при переходе от обороны к атаке, но хорошо то, что хорошо кончается, - передает слова Масалитина «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем туре российский клуб 27 сентября примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».

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