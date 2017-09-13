Виктор Гончаренко: Верили, что можем изменить ход матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы удачно сыграли в обороне. Достаточно качественно поработали и наши нападающие с полузащитниками, чтобы сдержать атакующий порыв «Бенфики», – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. Мы не бросили играть, верили, что можем изменить ход матча. И порадовало то, что нам помогли игроки, которые вышли на замену.

– Чем обусловлен выбор в пользу Оланаре в стартовом составе? И вопрос по Головину, он пытался брать на себя лидерские функции, но не всегда получалось…

– У каждого чемпионата свои особенности. По тому, что мы видели в матчах португальского чемпионата, команды стараются перетягивать инициативу в свою сторону. У нас многие команды глубоко обороняются, и нам не хватает нужного ритма. Думаю, что ритм, который нужен Головину для Лиги чемпионов, придет. И он придет именно после таких матчей. Нисколько не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, он сможет играть еще лучше. Что касается Оланаре – для молодых футболистов, я имею в виду Жамалетдинова, выходить две игры подряд в старте – большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре.

– Оцените, пожалуйста, действия Оланаре. И его замена была вынужденной, или в любом случае планировалась в это время?

– Замена планировалась, но получилась вынужденной. Что касается его игровых действий, то это один из лучших его матчей за последнее время.

– Вы одержали большую победу, но выглядите спокойным. Вас что-то беспокоит?

– Беспокоит место, на котором мы находимся в чемпионате России, и предстоящая игра с «Ростовом».

– Команда впервые смогла стартовать в группе с победы. Как удалось изменить психологию команды?

– Не могу сказать, что дело чисто в психологии. Может быть, в предыдущих сезонах соперники были сильнее. Хотя я не умаляю достоинств «Бенфики», есть команды, которым они по пять–шесть забивают.

– Ожидали от «Бенфики» большего

– У «Бенфики» большой резерв. По крайней мере, сегодня они оказывали на нас очень хорошее давление. Но так бывает в футболе: можешь выиграть, можешь проиграть. Знали, как действует связка Пицци – Жонас, как играть на флангах. При этом всё равно «Бенфика» находила возможность создавать моменты.