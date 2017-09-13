Виктор Гончаренко: Верили, что можем изменить ход матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился
впечатлениями от победы над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Мы удачно сыграли в обороне. Достаточно качественно
поработали и наши нападающие с полузащитниками, чтобы сдержать атакующий порыв
«Бенфики», – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Понравилось,
как отреагировали на пропущенный гол. Мы не бросили играть, верили, что можем
изменить ход матча. И порадовало то, что нам помогли игроки, которые вышли на
замену.
– Чем обусловлен
выбор в пользу Оланаре в стартовом составе? И вопрос по Головину, он пытался
брать на себя лидерские функции, но не всегда получалось…
– У каждого чемпионата свои особенности. По тому, что мы видели в матчах португальского чемпионата, команды стараются перетягивать инициативу в свою сторону. У нас многие команды глубоко обороняются, и нам не хватает нужного ритма. Думаю, что ритм, который нужен Головину для Лиги чемпионов, придет. И он придет именно после таких матчей. Нисколько не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, он сможет играть еще лучше. Что касается Оланаре – для молодых футболистов, я имею в виду Жамалетдинова, выходить две игры подряд в старте – большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре.
– Оцените,
пожалуйста, действия Оланаре. И его замена была вынужденной, или в любом случае
планировалась в это время?
– Замена планировалась, но получилась вынужденной. Что касается его игровых действий, то это один из лучших его матчей за последнее время.
– Вы одержали большую
победу, но выглядите спокойным. Вас что-то беспокоит?
– Беспокоит место, на котором мы находимся в чемпионате России, и предстоящая игра с «Ростовом».
– Команда впервые
смогла стартовать в группе с победы. Как удалось изменить психологию команды?
– Не могу сказать, что дело чисто в психологии. Может быть, в предыдущих сезонах соперники были сильнее. Хотя я не умаляю достоинств «Бенфики», есть команды, которым они по пять–шесть забивают.
– Ожидали от
«Бенфики» большего
– У «Бенфики» большой резерв. По крайней мере, сегодня они оказывали на нас очень хорошее давление. Но так бывает в футболе: можешь выиграть, можешь проиграть. Знали, как действует связка Пицци – Жонас, как играть на флангах. При этом всё равно «Бенфика» находила возможность создавать моменты.
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция