Жозе Моуринью: После второго забитого мяча стали играть в фэнтези-футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (3:0).

- Для нас очень важно взять три очка в домашней игре. До второго гола мы играли уверено. После того, как счет стал 2:0, команда перестала относиться к игре серьезно.

Мы начали играть в какой-то фэнтези-футбол, в футбол на PlayStation. Мне не нравятся все эти трюки футболистов, вы должны уважать своего соперника. Мы стали больше ошибаться, терять мяч в простых ситуациях. Мне не понравилось, что игроки так сильно расслабились, — передает слова Моуринью BBC Sport со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что в следующем туре подопечные Жозе Моуринью 27 сентября на выезде сыграют с ЦСКА.