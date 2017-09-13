Александр Бубнов: Шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу
ЦСКА над «Бенфикой» (2:1) в мате первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Честно говоря, «Бенфика» мне совсем не понравилась. Да,
хозяева контролировали мяч, но передачи делали в основном назад и поперек, без
обострений, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
– Особенно это было заметно по первому тайму, который прошел не в самом высоком
темпе. Раньше у португальцев впереди были исполнители иного уровня, способные
взять игру на себя, пойти в дриблинг. Сейчас этого нет, а ЦСКА такой формат
полностью устраивал. Лишь раз армейцы позволили себе расслабиться, оголив зону,
и тут же пропустили, но в остальном действовали очень организованно.
Московичи грамотно выстроились в ту модель, которая была
наиграна в предыдущих матчах. ЦСКА перекрывал все зоны, старался действовать
через пас. Армейцы могли сколько угодно играть в том темпе, что предложила
«Бенфика». В очередной раз отлично проявила себя молодежь – Жамалетдинов вышел
на замену и вновь забил, Головин не опустил планку. При этом уровень был совсем
другим, но они не сплоховали. Так что в целом ЦСКА оставил приятное
впечатление, если исходить из нынешних реалий.
Что касается работы арбитра, то оставим все решения на его
совести, хотя пенальти, конечно, был спорным. Кстати, я говорил, что шансы ЦСКА
– в контратаках и «стандартах». В первом компоненте москвичи были не так
хороши, зато голы были забиты после углового и аута. «Стандарты» уже давно
стали оружием москвичей, которое пригодится им в таких непростых матчах.
Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. «Базель» проиграл «МЮ» и в следующем матче отнимет или лишится очков с «Бенфикой», что в любом случае на руку армейцам. И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки.
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция