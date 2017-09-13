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Александр Бубнов: Шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» (2:1) в мате первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Честно говоря, «Бенфика» мне совсем не понравилась. Да, хозяева контролировали мяч, но передачи делали в основном назад и поперек, без обострений, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – Особенно это было заметно по первому тайму, который прошел не в самом высоком темпе. Раньше у португальцев впереди были исполнители иного уровня, способные взять игру на себя, пойти в дриблинг. Сейчас этого нет, а ЦСКА такой формат полностью устраивал. Лишь раз армейцы позволили себе расслабиться, оголив зону, и тут же пропустили, но в остальном действовали очень организованно.

Московичи грамотно выстроились в ту модель, которая была наиграна в предыдущих матчах. ЦСКА перекрывал все зоны, старался действовать через пас. Армейцы могли сколько угодно играть в том темпе, что предложила «Бенфика». В очередной раз отлично проявила себя молодежь – Жамалетдинов вышел на замену и вновь забил, Головин не опустил планку. При этом уровень был совсем другим, но они не сплоховали. Так что в целом ЦСКА оставил приятное впечатление, если исходить из нынешних реалий.

Что касается работы арбитра, то оставим все решения на его совести, хотя пенальти, конечно, был спорным. Кстати, я говорил, что шансы ЦСКА – в контратаках и «стандартах». В первом компоненте москвичи были не так хороши, зато голы были забиты после углового и аута. «Стандарты» уже давно стали оружием москвичей, которое пригодится им в таких непростых матчах.

Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. «Базель» проиграл «МЮ» и в следующем матче отнимет или лишится очков с «Бенфикой», что в любом случае на руку армейцам. И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки. 

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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