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Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» надо было использовать моменты в первом тайме

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

- Мы отлично сыграли в первом тайме, но надо было использовать свои моменты. У нас не получилось, и мы были наказаны за это в самом конце первого тайма. По иронии судьбы все три мяча мы пропустили после контратак. Это самая большая наша ошибка. После первого пропущенного мяча мы должны были сыграть компактнее. У «Барселоны» есть Месси, который может изменить ход любого матча. Но все равно мы должны были сыграть лучше во втором тайме. Вы не можете приехать на «Камп Ноу» и доминировать в матче. Нам следовало сыграть умнее. Так как если вы оставляете пространство для Месси, вы будете наказаны, - передает слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в следующем туре 27 сентября «Ювентус» на своем поле примет «Олимпиакос».

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