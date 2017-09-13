Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о поражении от ЦСКА
(1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Результат несправедлив. Мы неплохо сыграли в этом
матче. Мы опечалены результатом. Мы сделали то, что должны были сделать, но не
смогли помешать им забить дважды из-за наших ошибок в обороне.
Команда, у которой было 73% владения мячом, 25 ударов, более 700 передач, сделала все, чтобы победить», - сказал Витория, которого цитирует «Р-Спорт».
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция