Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о поражении от ЦСКА (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат несправедлив. Мы неплохо сыграли в этом матче. Мы опечалены результатом. Мы сделали то, что должны были сделать, но не смогли помешать им забить дважды из-за наших ошибок в обороне.

Команда, у которой было 73% владения мячом, 25 ударов, более 700 передач, сделала все, чтобы победить», - сказал Витория, которого цитирует «Р-Спорт».