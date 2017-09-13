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Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о поражении от ЦСКА (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат несправедлив. Мы неплохо сыграли в этом матче. Мы опечалены результатом. Мы сделали то, что должны были сделать, но не смогли помешать им забить дважды из-за наших ошибок в обороне.

Команда, у которой было 73% владения мячом, 25 ударов, более 700 передач, сделала все, чтобы победить», - сказал Витория, которого цитирует «Р-Спорт».

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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