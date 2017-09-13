Марио Фернандес: Мы ехали в Лиссабон побеждать

Защитник ЦСКА Марио Фернандес – о волевой победе над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы ехали в Лиссабон побеждать, хотя понимали, что будет очень сложно. У «Бенфики» мощная команда, им помогали болельщики. Очень рад, что сумели хорошо сыграть! – приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.