Марио Фернандес: Мы ехали в Лиссабон побеждать
Защитник ЦСКА Марио Фернандес – о волевой победе над «Бенфикой»
(2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Мы ехали в Лиссабон побеждать, хотя понимали, что будет очень сложно. У «Бенфики» мощная команда, им помогали болельщики. Очень рад, что сумели хорошо сыграть! – приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция