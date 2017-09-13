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Марио Фернандес: Мы ехали в Лиссабон побеждать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес – о волевой победе над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы ехали в Лиссабон побеждать, хотя понимали, что будет очень сложно. У «Бенфики» мощная команда, им помогали болельщики. Очень рад, что сумели хорошо сыграть! – приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. 

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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