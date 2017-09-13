Вадим Епанчинцев: Всегда приятно выигрывать в Казани
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев – о победе над «Ак
Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Я думаю, болельщикам понравилась игра. Хорошее движение было у обеих команд, – приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Ак Барса». – К сожалению, совсем немного не дотерпели до конца, осталось четыре с половиной минуты. Было очевидно и понятно, что соперник давил.
Мы играли, где-то сваливаясь на оборону. В этих моментах, к
сожалению, не дотерпели. Так ребята я остался доволен – играли самоотверженно,
по заданию. Где-то не справлялись, но не умаляю заслуг соперника, который
заставлял ошибаться.
Хотелось бы также поблагодарить наших болельщиков – спасибо огромное им за поддержку. Всегда приятно выигрывать в Казани и начинать поездку с победы.
Матч
Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).
Место и дата
12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция