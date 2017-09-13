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Вадим Епанчинцев: Всегда приятно выигрывать в Казани

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев – о победе над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я думаю, болельщикам понравилась игра. Хорошее движение было у обеих команд, – приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Ак Барса». – К сожалению, совсем немного не дотерпели до конца, осталось четыре с половиной минуты. Было очевидно и понятно, что соперник давил.

Мы играли, где-то сваливаясь на оборону. В этих моментах, к сожалению, не дотерпели. Так ребята я остался доволен – играли самоотверженно, по заданию. Где-то не справлялись, но не умаляю заслуг соперника, который заставлял ошибаться.

Хотелось бы также поблагодарить наших болельщиков – спасибо огромное им за поддержку. Всегда приятно выигрывать в Казани и начинать поездку с победы.

Матч

Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).

Место и дата

12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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