Вадим Епанчинцев: Всегда приятно выигрывать в Казани

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев – о победе над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я думаю, болельщикам понравилась игра. Хорошее движение было у обеих команд, – приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Ак Барса». – К сожалению, совсем немного не дотерпели до конца, осталось четыре с половиной минуты. Было очевидно и понятно, что соперник давил.

Мы играли, где-то сваливаясь на оборону. В этих моментах, к сожалению, не дотерпели. Так ребята я остался доволен – играли самоотверженно, по заданию. Где-то не справлялись, но не умаляю заслуг соперника, который заставлял ошибаться.

Хотелось бы также поблагодарить наших болельщиков – спасибо огромное им за поддержку. Всегда приятно выигрывать в Казани и начинать поездку с победы.