Карло Анчелотти: Это была неидеальная игра в нашем исполнении
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о победе над «Андерлехтом»
(3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Мы хотели победить в этом матче, и мы это сделали, –
приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Это была неидеальная
игра в нашем исполнении, но мы контролировали ход встречи и хорошо
распоряжались мячом. Преимущество было на нашей стороне и, возможно, поэтому мы
не играли на максимальных скоростях. Мы старались найти свободные зоны.
Конечно, мы могли играть и быстрее, но в этом не было необходимости. Это была не игра топ-уровня, но игра, уровень которой достаточен в данной фазе. «Андерлехт» располагался очень глубоко. В общем и целом, я доволен.»
Матч
Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)
Голы
Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Зюле, Мартинес (Боатенг, 77), Алькантара, Роббен, Киммих, Толиссо, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Левандовски
Андерлехт: Зельс, Нахар (Аппиа, 26), Спайич, Дешахт, Станчу (Оньекуру, 59), Дендонкер, Ханни, Кумс, Требел, Теодорчик (Харбауи, 84), Чипчу
Предупреждения:
Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станчу, 53
Удаления:
нет - Кумс, 11
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция