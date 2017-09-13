Карло Анчелотти: Это была неидеальная игра в нашем исполнении

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о победе над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы хотели победить в этом матче, и мы это сделали, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Это была неидеальная игра в нашем исполнении, но мы контролировали ход встречи и хорошо распоряжались мячом. Преимущество было на нашей стороне и, возможно, поэтому мы не играли на максимальных скоростях. Мы старались найти свободные зоны.

Конечно, мы могли играть и быстрее, но в этом не было необходимости. Это была не игра топ-уровня, но игра, уровень которой достаточен в данной фазе. «Андерлехт» располагался очень глубоко. В общем и целом, я доволен.»