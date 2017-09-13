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Карло Анчелотти: Это была неидеальная игра в нашем исполнении

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о победе над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы хотели победить в этом матче, и мы это сделали, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Это была неидеальная игра в нашем исполнении, но мы контролировали ход встречи и хорошо распоряжались мячом. Преимущество было на нашей стороне и, возможно, поэтому мы не играли на максимальных скоростях. Мы старались найти свободные зоны.

Конечно, мы могли играть и быстрее, но в этом не было необходимости. Это была не игра топ-уровня, но игра, уровень которой достаточен в данной фазе. «Андерлехт» располагался очень глубоко. В общем и целом, я доволен.»

Матч

Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)

Голы

Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Рафинья, Зюле, Мартинес (Боатенг, 77), Алькантара, Роббен, Киммих, Толиссо, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Левандовски

Андерлехт: Зельс, Нахар (Аппиа, 26), Спайич, Дешахт, Станчу (Оньекуру, 59), Дендонкер, Ханни, Кумс, Требел, Теодорчик (Харбауи, 84), Чипчу

Предупреждения:

Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станчу, 53

Удаления:

нет - Кумс, 11

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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