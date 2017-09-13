Джошуа Киммих: Быстрый гол и удаление дали нам преимущество
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Андерлехтом»
(3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Быстрый гол и удаление игрока «Андерлехта» дали
нам преимущество. После мы должны были быстро закрепить его. У
«Андерлехта» было пару шансов сравнять счет. Такое не должно
происходить. В итоге мы забили еще два мяча, но мы должны были быстрее решать
все вопросы о победителе.
Мы знаем, что должны прибавить. Сегодня мы создали не так много голевых моментов. Мы часто били издали, создав мало стопроцентных моментов. В обороне мы должны были быть внимательны», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)
Голы
Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Рафинья, Зюле, Мартинес (Боатенг, 77), Алькантара, Роббен, Киммих, Толиссо, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Левандовски
Андерлехт: Зельс, Нахар (Аппиа, 26), Спайич, Дешахт, Станчу (Оньекуру, 59), Дендонкер, Ханни, Кумс, Требел, Теодорчик (Харбауи, 84), Чипчу
Предупреждения:
Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станчу, 53
Удаления:
нет - Кумс, 11
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция