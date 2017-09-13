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Джошуа Киммих: Быстрый гол и удаление дали нам преимущество

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Быстрый гол и удаление игрока «Андерлехта» дали нам преимущество. После мы должны были быстро закрепить его. У «Андерлехта» было пару шансов сравнять счет. Такое не должно происходить. В итоге мы забили еще два мяча, но мы должны были быстрее решать все вопросы о победителе.

Мы знаем, что должны прибавить. Сегодня мы создали не так много голевых моментов. Мы часто били издали, создав мало стопроцентных моментов. В обороне мы должны были быть внимательны», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Матч

Бавария - Андерлехт - 3:0 (1:0)

Голы

Левандовски 11 (1:0 - пен.). Алькантара 65 (2:0). Киммих 90 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Рафинья, Зюле, Мартинес (Боатенг, 77), Алькантара, Роббен, Киммих, Толиссо, Родригес (Коман, 90), Рибери (Мюллер, 78), Левандовски

Андерлехт: Зельс, Нахар (Аппиа, 26), Спайич, Дешахт, Станчу (Оньекуру, 59), Дендонкер, Ханни, Кумс, Требел, Теодорчик (Харбауи, 84), Чипчу

Предупреждения:

Рибери, 11; Толиссо, 74 - Требел, 22; Станчу, 53

Удаления:

нет - Кумс, 11

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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