Джошуа Киммих: Быстрый гол и удаление дали нам преимущество

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Быстрый гол и удаление игрока «Андерлехта» дали нам преимущество. После мы должны были быстро закрепить его. У «Андерлехта» было пару шансов сравнять счет. Такое не должно происходить. В итоге мы забили еще два мяча, но мы должны были быстрее решать все вопросы о победителе.

Мы знаем, что должны прибавить. Сегодня мы создали не так много голевых моментов. Мы часто били издали, создав мало стопроцентных моментов. В обороне мы должны были быть внимательны», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».