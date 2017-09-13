Игуаин показал средний палец болельщикам «Барселоны» (видео)
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче первого тура
группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3) показал болельщикам
хозяев поля средний палец.
Эпизод произошел на 87-й минуте, когда 29-летний форвард был заменен. Покидая поле, аргентинец не сдержал эмоций и показал болельщикам средний палец.
¡NO TE LO PIERDAS! 'PEINETA' de Higuaín al Camp Nou tras SALIR ABUCHEADO. La IMAGEN YA en #ChampionsTotal en MEGA. pic.twitter.com/X7ubKo8tda— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 сентября 2017 г.
Напомним, встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0. У сине-гранатовых дубль оформил Лионель Месси и единожды отличился Иван Ракитич.
Матч
Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)
Голы
Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста
Предупреждения:
Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция