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Игуаин показал средний палец болельщикам «Барселоны» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3) показал болельщикам хозяев поля средний палец.

Эпизод произошел на 87-й минуте, когда 29-летний форвард был заменен. Покидая поле, аргентинец не сдержал эмоций и показал болельщикам средний палец.

Напомним, встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0. У сине-гранатовых дубль оформил Лионель Месси и единожды отличился Иван Ракитич.

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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