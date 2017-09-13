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Петерис Скудра: Начали очень робко, допускали много ошибок

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Нфтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч для нас, – приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо». – Мы начали, скажем так, очень робко, допускали много ошибок. Противник сразу перехватил инициативу. Первые 10-12 минут, мы полностью провалили. Хорошо, что смогли уйти в перерыв, проигрывая только в одну шайбу.

Немного переговорили с ребятами, внесли определенные изменения. Попросили ребят, делать то, что мы даем на тренировках. В принципе, провели хороший второй период.

В третьем мы дали шанс сопернику – нахватали много ненужных удалений. Но, отработали в меньшинстве хорошо, и удалось выиграть в овертайме, продлив нашу победную серию.

Матч

Нефтехимик - Торпедо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Шарипзянов (Нестрашил, Жердев), 10:41 (1:0). Галимов (Куликов), 25:48 (2:0). Баранцев (Даугавиньш, Еглич), 35:39 (2:1). Баранцев (Дугин, Еглич), 38:40 (2:2). Дугин (Кундратек), 63:38 (2:3).

Место и дата

12 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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