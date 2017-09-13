Петерис Скудра: Начали очень робко, допускали много ошибок

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Нфтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч для нас, – приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо». – Мы начали, скажем так, очень робко, допускали много ошибок. Противник сразу перехватил инициативу. Первые 10-12 минут, мы полностью провалили. Хорошо, что смогли уйти в перерыв, проигрывая только в одну шайбу.

Немного переговорили с ребятами, внесли определенные изменения. Попросили ребят, делать то, что мы даем на тренировках. В принципе, провели хороший второй период.

В третьем мы дали шанс сопернику – нахватали много ненужных удалений. Но, отработали в меньшинстве хорошо, и удалось выиграть в овертайме, продлив нашу победную серию.