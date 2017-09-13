Петерис Скудра: Начали очень робко, допускали много ошибок
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Нфтехимиком»
(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч для нас, – приводит слова Скудры официальный
сайт «Торпедо». – Мы начали, скажем так, очень робко, допускали много ошибок.
Противник сразу перехватил инициативу. Первые 10-12 минут, мы полностью
провалили. Хорошо, что смогли уйти в перерыв, проигрывая только в одну шайбу.
Немного переговорили
с ребятами, внесли определенные изменения. Попросили ребят, делать то, что мы
даем на тренировках. В принципе, провели хороший второй период.
В третьем мы дали шанс сопернику – нахватали много ненужных удалений. Но, отработали в меньшинстве хорошо, и удалось выиграть в овертайме, продлив нашу победную серию.
Матч
Нефтехимик - Торпедо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Шарипзянов (Нестрашил, Жердев), 10:41 (1:0). Галимов (Куликов), 25:48 (2:0). Баранцев (Даугавиньш, Еглич), 35:39 (2:1). Баранцев (Дугин, Еглич), 38:40 (2:2). Дугин (Кундратек), 63:38 (2:3).
Место и дата
12 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция