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Андрей Назаров: Действиями ребят доволен, но надо подкрутить реализацию большинства

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о поражении от «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересный матч, на мой взгляд, получился. Вели в счете, однако упустили свое преимущество. В овертайме, как говорится, играешь до ошибки.

В целом действиями ребят доволен. Но надо немного подкрутить реализацию большинства. Готовимся к следующей игре», - приводит слова Назарова официальный сайт «Торпедо».

Матч

Нефтехимик - Торпедо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Шарипзянов (Нестрашил, Жердев), 10:41 (1:0). Галимов (Куликов), 25:48 (2:0). Баранцев (Даугавиньш, Еглич), 35:39 (2:1). Баранцев (Дугин, Еглич), 38:40 (2:2). Дугин (Кундратек), 63:38 (2:3).

Место и дата

12 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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