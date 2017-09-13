Андрей Назаров: Действиями ребят доволен, но надо подкрутить реализацию большинства
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о поражении от
«Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Интересный матч, на мой взгляд, получился. Вели в счете,
однако упустили свое преимущество. В овертайме, как говорится, играешь до
ошибки.
В целом действиями ребят доволен. Но надо немного подкрутить реализацию большинства. Готовимся к следующей игре», - приводит слова Назарова официальный сайт «Торпедо».
Матч
Нефтехимик - Торпедо - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Шарипзянов (Нестрашил, Жердев), 10:41 (1:0). Галимов (Куликов), 25:48 (2:0). Баранцев (Даугавиньш, Еглич), 35:39 (2:1). Баранцев (Дугин, Еглич), 38:40 (2:2). Дугин (Кундратек), 63:38 (2:3).
Место и дата
12 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически