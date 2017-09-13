Андрей Назаров: Действиями ребят доволен, но надо подкрутить реализацию большинства

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о поражении от «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересный матч, на мой взгляд, получился. Вели в счете, однако упустили свое преимущество. В овертайме, как говорится, играешь до ошибки.

В целом действиями ребят доволен. Но надо немного подкрутить реализацию большинства. Готовимся к следующей игре», - приводит слова Назарова официальный сайт «Торпедо».