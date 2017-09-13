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«Шахтер» – «Наполи». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» сыграет с итальянским «Наполи».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.

Матч

Шахтер - Наполи

Место и дата

13 сентября 21:45, Металлист, Текстовая трансляция

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