«Шахтер» – «Наполи». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов украинский
«Шахтер» сыграет с итальянским «Наполи».
Встреча пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Металлист, Текстовая трансляция
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