«Шахтер» – «Наполи». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» сыграет с итальянским «Наполи».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.