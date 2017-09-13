«Ливерпуль» – «Севилья». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов английский
«Ливерпуль» сыграет с испанской «Севильей».
Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках финала Лиги Европы в мае 2016 года, тогда встреча завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция
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